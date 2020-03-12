 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства

Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства
Общество, 
Соревнования станут отборочными на первенство России

Первенство Сибирского федерального округа по кудо 14 марта пройдёт во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края.

В состав сборной команды Иркутской области вошло около 60 участников. Это спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Саянска. Первенство СФО проводится в различных категориях среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и кубками, а команды-призёры – кубками и дипломами. Также оргкомитет соревнований награждает лучших спортсменов в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Первенство Сибирского федерального округа по кудо является отборочным. Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат право участвовать в первенстве России, которое пройдёт 25 апреля в Москве.

Торжественное открытие первенства СФО намечено на 15:00 часов. Ориентировочно, финалы начнутся с 16:00 часов. Вход для зрителей свободный. Соревнования проводятся с целью популяризации кудо среди молодежи, повышения спортивного мастерства участниками турнира и квалификации судей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
спорт первенство кудо Иркутск первенство СФО боевые искусства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На книжном фестивале в Иркутске обсудят Гэсэриаду
На книжном фестивале в Иркутске обсудят Гэсэриаду
Общество, 12.03.2020
Международный фестиваль «КнигаМарт» пройдёт в  библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского с 13 по 15 марта
Улан-удэнцам покажут фильм про Крым
Улан-удэнцам покажут фильм про Крым
Общество, 12.03.2020
Бесплатный показ состоится в рамках фестиваля «Крымская весна»
Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства
Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства
Общество, 12.03.2020
Соревнования станут отборочными на первенство России
Бурятия завоевала в Москве 84 медали по ушу
Бурятия завоевала в Москве 84 медали по ушу
Общество, 12.03.2020
Спортсмены республики отлично выступили на международном турнире, а также на чемпионате и первенстве России
Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов
Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов
Общество, 12.03.2020
Прослушивания оркестров и ансамблей могут посетить все желающие
В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта
В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта
Общество, 12.03.2020
Чемпионы мира по латиноамериканскому секвею приедут показать своё мастерство
В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки
В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки
Общество, 12.03.2020
Специалисты консультировали горожан на Арбате о мерах профилактики заболеваний почек  

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь
Общество, 12.03.2020
Решение о переносе было принято сегодня ночью
Пловчиха из Бурятии выиграла 3 золота чемпионата Малайзии
Пловчиха из Бурятии выиграла 3 золота чемпионата Малайзии
Общество, 12.03.2020
Для Ксении Зубакиной это были первые международные соревнования
Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом
Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом
Общество, 12.03.2020
Телеведущий пригласил бурятских артистов выступить на шоу «через недельки две»
На вокзалах Бурятии начнут работать ренгтенотелевизионные установки
На вокзалах Бурятии начнут работать ренгтенотелевизионные установки
Общество, 12.03.2020
Специальные приборы будут запущены в эксплуатацию на железнодорожных вокзалах Улан-Удэ и Северобайкальска
В Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»
В Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»
Общество, 12.03.2020
Лучшая команда примет участие во всеармейском конкурсе на полигоне под Саратовом
Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкалье посетил СИЗО
Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкалье посетил СИЗО
Общество, 12.03.2020
Он ознакомился с условиями жизни несовершеннолетних

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^