Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства

Соревнования станут отборочными на первенство России
Первенство Сибирского федерального округа по кудо 14 марта пройдёт во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края.
В состав сборной команды Иркутской области вошло около 60 участников. Это спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Саянска. Первенство СФО проводится в различных категориях среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и кубками, а команды-призёры – кубками и дипломами. Также оргкомитет соревнований награждает лучших спортсменов в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».
Первенство Сибирского федерального округа по кудо является отборочным. Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат право участвовать в первенстве России, которое пройдёт 25 апреля в Москве.
Торжественное открытие первенства СФО намечено на 15:00 часов. Ориентировочно, финалы начнутся с 16:00 часов. Вход для зрителей свободный. Соревнования проводятся с целью популяризации кудо среди молодежи, повышения спортивного мастерства участниками турнира и квалификации судей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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