В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей

13 марта в Улан-Удэ с 16:00 до 18:30 сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей.
- Водителей будут проверять на наличие страховых полисов, на правильную перевозку детей. Внимание будет уделено также выявлению автомобилистов, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, - рассказал «Байкал-Daily» инспектор по пропаганде специального батальона ДПС ГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.
Как сообщал «Байкал-Daily», массовая проверка водителей состоялась 19 февраля. Тогда сотрудники ГИБДД работали в микрорайонах Мелькомбинат, Мясокомбинат и Южный. Всего дорожные полицейские проверили 166 автомобилей.
Незадолго до этого Госавтоинспекцией был проведён рейд на территории микрорайона Забайкальский. Большое скопление полицейских машин напугало улан-удэнцев. В социальных сетях появилась ложная информация, что это якобы ищут убийц инкассаторов. Правоохранителям пришлось успокаивать горожан, объясняя, что это всего лишь профилактический рейд.