В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей



13 марта в Улан-Удэ с 16:00 до 18:30 сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей.



- Водителей будут проверять на наличие страховых полисов, на правильную перевозку детей. Внимание будет уделено также выявлению автомобилистов, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, - рассказал «Байкал-Daily» инспектор по пропаганде специального батальона ДПС ГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.



Как сообщал «Байкал-Daily», массовая проверка водителей Как сообщал «Байкал-Daily», массовая проверка водителей состоялась 19 февраля. Тогда сотрудники ГИБДД работали в микрорайонах Мелькомбинат, Мясокомбинат и Южный. Всего дорожные полицейские проверили 166 автомобилей.