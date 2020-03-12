В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта

Чемпионы мира по латиноамериканскому секвею приедут показать своё мастерство
В Иркутске во дворце спорта «Труд» 21 и 22 марта состоится XXVII международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс». В зависимости от возраста и спортивного мастерства на турнире спортсмены будут оспаривать первенство в 25 категориях.
Планируется, что в этом году оценивать танцевальные дуэты будут судьи из Нидерландов, Польши, Молдовы, Латвии, Венгрии, Белоруссии, Израиля, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Омска, Владивостока и других городов России.
В субботу, 21 марта, спортсмены 12-13 и 14-15 лет соревнуются в латиноамериканской программе, взрослые – в европейской. В воскресенье, 22 марта, спортсмены 14-15 лет соревнуются в европейской программе, взрослые – в латиноамериканской. Вход на все дневные соревнования свободный. Вечером зрители увидят финальные соревнования ведущих спортсменов турнира.
Кроме того, вечером зрителей ждёт показательная программа с участием хозяев и гостей турнира. Оба дня на паркет будут выходить трёхкратные чемпионы мира по латиноамериканскому секвею Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева (Москва). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Справка
Фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» впервые прошел в Иркутске в 1993 году. Своё название он получил по имени иркутского танцевального клуба «Байкал-данс», который является инициатором проведения и главным организатором соревнований.
Фестиваль «Байкал-данс» известен не только в России, но и в мире. За эти годы в фестивале принимали участие 16 победителей и 24 финалиста чемпионатов мира и Европы, 46 чемпионов России.
В 2010 году фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» был признан лучшим турниром России по танцевальному спорту. С 2012 года он носит статус международного. В составе арбитров на турнире работают ведущие специалисты из различных стран.
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В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта
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