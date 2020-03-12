Решение о переносе было принято сегодня ночью
Матчи группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, перенесли из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса в мире. Турнир сильнейших команд планируется провести в октябре 2020 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник.
- Решение о переносе проведения матчей группы «А», в которой должны были играть сборные США, Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Германии, согласовано с международной федерацией по хоккею с мячом. Переговоры велись несколько дней, и окончательное решение было принято сегодня ночью. Мы должны принять все меры для предотвращения распространения вируса, – отметил Илья Резник.
Как сообщает пресс-служба минспорта региона, ранее в группе «А» отказалась участвовать сборная Казахстана.
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь
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