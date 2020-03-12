 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Улан-удэнцам покажут фильм про Крым

Улан-удэнцам покажут фильм про Крым
Общество,  Фото:pixabay.com
Бесплатный показ состоится в рамках фестиваля «Крымская весна»

21 марта в Улан-Удэ в рамках фестиваля «Крымская весна» пройдёт показ документального фильма «Легенды Крыма» (12+). Зрителей познакомят с богатой историей этого региона; личностями, родившимися здесь; знаковыми событиями, которые произошли на полуострове. Также они узнают впечатления путешественников со всего земного шара, посетивших Крым в разное время.

Документальный фильм покажут в музее истории города Улан-Удэ 21 марта в 16:00. Вход на сеанс свободный. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По информации аппарата губернатора и правительства Иркутской области, распространение вирусных инфекций стало причиной отмены фестиваля «Крымская весна» в Иркутске, приуроченного к шестой годовщине присоединения полуострова к России. Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 15 марта.
фестиваль документальное кино Улан-Удэ музей Крым
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства
Кудоисты Сибири поборются в Иркутске за медали первенства
Общество, 12.03.2020
Соревнования станут отборочными на первенство России
Бурятия завоевала в Москве 84 медали по ушу
Бурятия завоевала в Москве 84 медали по ушу
Общество, 12.03.2020
Спортсмены республики отлично выступили на международном турнире, а также на чемпионате и первенстве России
Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов
Забайкалье проведёт международный конкурс народных инструментов
Общество, 12.03.2020
Прослушивания оркестров и ансамблей могут посетить все желающие
В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта
В Иркутске развернётся международный фестиваль танцевального спорта
Общество, 12.03.2020
Чемпионы мира по латиноамериканскому секвею приедут показать своё мастерство
В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки
В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки
Общество, 12.03.2020
Специалисты консультировали горожан на Арбате о мерах профилактики заболеваний почек  

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь
Общество, 12.03.2020
Решение о переносе было принято сегодня ночью
Пловчиха из Бурятии выиграла 3 золота чемпионата Малайзии
Пловчиха из Бурятии выиграла 3 золота чемпионата Малайзии
Общество, 12.03.2020
Для Ксении Зубакиной это были первые международные соревнования
Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом
Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом
Общество, 12.03.2020
Телеведущий пригласил бурятских артистов выступить на шоу «через недельки две»
На вокзалах Бурятии начнут работать ренгтенотелевизионные установки
На вокзалах Бурятии начнут работать ренгтенотелевизионные установки
Общество, 12.03.2020
Специальные приборы будут запущены в эксплуатацию на железнодорожных вокзалах Улан-Удэ и Северобайкальска
В Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»
В Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»
Общество, 12.03.2020
Лучшая команда примет участие во всеармейском конкурсе на полигоне под Саратовом
Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкалье посетил СИЗО
Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкалье посетил СИЗО
Общество, 12.03.2020
Он ознакомился с условиями жизни несовершеннолетних
В Бурятии «чёрный» лесоруб спилил деревья на 60 тысяч
В Бурятии «чёрный» лесоруб спилил деревья на 60 тысяч
Общество, 12.03.2020
Вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки
Улан-удэнки «обменялись» шубами в ночном клубе
Улан-удэнки «обменялись» шубами в ночном клубе
Общество, 12.03.2020
Посетительница клуба рассказала о краже шубы и «бардаке» в заведении

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^