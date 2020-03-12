Улан-удэнцам покажут фильм про Крым

Бесплатный показ состоится в рамках фестиваля «Крымская весна»



21 марта в Улан-Удэ в рамках фестиваля «Крымская весна» пройдёт показ документального фильма «Легенды Крыма» (12+). Зрителей познакомят с богатой историей этого региона; личностями, родившимися здесь; знаковыми событиями, которые произошли на полуострове. Также они узнают впечатления путешественников со всего земного шара, посетивших Крым в разное время.



Документальный фильм покажут в музее истории города Улан-Удэ 21 марта в 16:00. Вход на сеанс свободный. Об этом сообщает пресс-служба музея.



По информации аппарата губернатора и правительства Иркутской области, распространение вирусных инфекций стало причиной отмены фестиваля «Крымская весна» в Иркутске, приуроченного к шестой годовщине присоединения полуострова к России. Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 15 марта.

