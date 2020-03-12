Женщина сама перевела мошеннику крупную сумму
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тайшетскому району Иркутской области разбираются в обстоятельствах мошенничества посредством сети Интернет.
Раскрутка счёта в букмекерской конторе в последнее время стала очень популярной схемой обмана. Так, 38-летняя жительница Тайшета нашла в одной из социальных сетей профиль незнакомца, который активно рекламировал свой талант в приумножении капитала на спортивных ставках.
Откликнувшись на заманчивое предложение, она сделала первоначальную ставку в размере 20 тысяч рублей. В течение дня «букмекер» отправлял скриншоты купонов с выигрышными ставками. Когда сумма её выигрыша якобы превысила 500 тысяч рублей женщина захотела забрать деньги. Для этого ей необходимо было оплатить услугу «безопасного вывода\ввода денежных средств», а именно 50 тысяч рублей, и налог в размере около 70 тысяч рублей.
Потерпевшая перевела свои сбережения, однако деньги на её счёт так и не поступили, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области потеряла на ставках более 140 тысяч рублей
Общество, Фото:
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