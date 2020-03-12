Бурятский ансамбль «Лотос» успешно выступил на фестивале индийского танца

В Улан-Удэ прошёл первый межрегиональный открытый фестиваль индийского танца «Краски Индии»



С 7 по 10 марта в Улан-Удэ впервые состоялся первый межрегиональный открытый фестиваль индийского танца Бурятии «Краски Индии». В фестивале участвовали лучшие творческие коллективы республики. Специальные гостем фестиваля стала дипломированный специалист индийского классического танца Катхак Katya Rani из Индии.



Народный ансамбль восточного танца «Лотос» успешно представил на конкурсе свои постановки. Старшая группа коллектива завоевала звание лауреата 1 степени и диплом 2 степени в двух номинациях.



В репертуаре ансамбля бурятские народные, стилизованные хореографические постановки, танцы народов Востока, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества Бурятии.

