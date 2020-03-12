Для Ксении Зубакиной это были первые международные соревнования
С 5 по 8 марта в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошёл 56-й чемпионат по плаванию «Malaysia Invitational Age Group Swimming Championship», в которых участвовали приглашённые спортсмены из других стран. В соревнованиях приняли участие более 640 пловцов из 31 страны мира.
Российскую Федерацию и Бурятию представили 3 спортсмена, в том числе гордость республиканской спортивной школы плавания – мастер спорта России Ксения Зубакина.
Ксения завоевала три золотые медали на дистанциях 50, 100, 200 метров вольным стилем. Для спортсменки это первые международные соревнования, на которых она получила колоссальный опыт. Тренирует Ксению Арья Захаров. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Пловчиха из Бурятии выиграла 3 золота чемпионата Малайзии
Общество, Фото:
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