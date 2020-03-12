Юноша взломал дверь, когда хозяина не было дома
В конце февраля в отдел полиции Заиграевского района Бурятии поступило заявление от 48-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что несколько дней отсутствовал дома, а по возвращению обнаружил взломанную дверь и отсутствие телевизора, сабвуфера, прожектора. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
В результате расследования оперативниками задержан подозреваемый в квартирной краже - 17-летний местный житель.
Украденное имущество подросток сдал в скупку. Вещи изъяты и возвращены владельцу.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии подросток обворовал дом сельчанина
Общество, Фото:
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