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В Бурятии устроят гонки на собачьих упряжках

В Бурятии устроят гонки на собачьих упряжках
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут на Байкальском празднике «Зимние забавы в Чивыркуе»

21 марта на Байкале пройдёт праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Его проведут в Чивыркуйском заливе, в местности Монахово на территории Забайкальского национального парка.

Весь день с посетителями праздника будут герои «Приключений Маши и Медведя в Забайкальском национальном парке». Кроме этого, в программу включены конкурсы: «Сани с чудесами» и «Эти забавные животные». Для всех рыбаков – профессионалов и любителей появится прекрасная возможность поймать богатый улов, приняв участие в традиционном соревновании по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». Также зрителей ждёт «Чивыркуйский Дог Спринт»: гонки на собачьих упряжках и скиджоринг – соревнования лыжников в связке с собаками.

Порадуют гостей парка интересная концертно-развлекательная программа, катание на собачьих упряжках, а также различные конкурсы, народные забавы и игры в шумной и весёлой компании. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

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