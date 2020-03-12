Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Бурятии

Сборная республики отправилась на очередные сборы в Кисловодск



До старта чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ осталось чуть больше месяца. В Бурятии уже началась активная подготовка, а сборная республики сегодня отправилась на очередные сборы в Кисловодск, сообщает минспорта республики.

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Там бурятские борцы проведут тренировочные мероприятия с сильнейшими спортсменами Якутии, Дагестана и Ставрополья. Неделей раньше на сборы в Кисловодск отправились Балдан Цыжипов и Даша Шарастепанов.

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Начало 2020 года для вольной борьбы Бурятии оказалось богатым на медали и рекорды. 4 медали чемпионата Европы, 6 медалей международного турнира Гран-при Иван Ярыгин-2020, чемпионство в Азии... Эксперты, спортсмены и тренеры в один голос утверждают, что такие успехи - это результат увеличившегося количества и качества тренировочных мероприятий, выездных сборов для ещё большего числа спортсменов.

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Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке акционерного общества «Забайкальское горнорудное предприятие». Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов ранее отмечал рост достижений спортивной борьбы после подписания соглашения с акционерным обществом «Забайкальское горнорудное предприятие» в ноябре 2019 года:

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- Поддержка от ЗГРП появилась в самый нужный и ответственный момент. За такой короткий промежуток времени это уже третьи выездные сборы для наших борцов. А успехи невозможно не заметить.

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Напомним, предолимпийский чемпионат страны по вольной борьбе среди мужчин пройдёт в столице Бурятии с 23 по 27 апреля.

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