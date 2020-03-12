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Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России

Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Бурятии
Сборная республики отправилась на очередные сборы в Кисловодск

До старта чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ осталось чуть больше месяца. В Бурятии уже началась активная подготовка, а сборная республики сегодня отправилась на очередные сборы в Кисловодск, сообщает минспорта республики.

Там бурятские борцы проведут тренировочные мероприятия с сильнейшими спортсменами Якутии, Дагестана и Ставрополья. Неделей раньше на сборы в Кисловодск отправились Балдан Цыжипов и Даша Шарастепанов.

Начало 2020 года для вольной борьбы Бурятии оказалось богатым на медали и рекорды. 4 медали чемпионата Европы, 6 медалей международного турнира Гран-при Иван Ярыгин-2020, чемпионство в Азии... Эксперты, спортсмены и тренеры в один голос утверждают, что такие успехи - это результат увеличившегося количества и качества тренировочных мероприятий, выездных сборов для ещё большего числа спортсменов.

Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке акционерного общества «Забайкальское горнорудное предприятие». Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов ранее отмечал рост достижений спортивной борьбы после подписания соглашения с акционерным обществом «Забайкальское горнорудное предприятие» в ноябре 2019 года:

- Поддержка от ЗГРП появилась в самый нужный и ответственный момент. За такой короткий промежуток времени это уже третьи выездные сборы для наших борцов. А успехи невозможно не заметить.

Напомним, предолимпийский чемпионат страны по вольной борьбе среди мужчин пройдёт в столице Бурятии с 23 по 27 апреля. 

спорт чемпионат России
 
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