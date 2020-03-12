Забайкальцы избили и обокрали своего собутыльника

Молодые люди вместе выпивали в кафе



В среду в полицию Нерчинского района Забайкальского края обратился 37-летний местный житель. Он сообщил о совершённом в отношении него преступлении.



Накануне он находился в увеселительном заведении в компании малознакомых людей. Когда мужчина отправился домой, то на улицу за ним вышли двое новых знакомых и, нанеся побои, сняли с него куртку, кепку и отобрали сотовый телефон стоимостью больше 20 тысяч рублей. Потерпевший не смог назвать полицейским ни имена налётчиков, ни другую информацию о них, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Позже оперативники установили личности подозреваемых и их местонахождение. Ими оказались двое ранее судимых 24-летних жителей Нерчинска. Похищенное они спрятали дому одного из подозреваемых. Полицейские изъяли вещи и возвратили потерпевшему.



За грабёж в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.





