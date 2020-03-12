Бурятия завоевала в Москве 84 медали по ушу

Общество, Фото: пресс-служба федерации ушу Бурятии

Спортсмены республики отлично выступили на международном турнире, а также на чемпионате и первенстве России



Спортсмены Бурятии завоевали россыпь медалей на международном турнире «Московские звёзды ушу» и на чемпионате и первенстве России по традиционному ушу-кунгфу. В международном турнире участие приняли около 1000 спортсменов из 19 стран. Участниками чемпионата и первенства России стали 777 спортсменов из 41 субъекта страны.



Бурятию представили 37 спортсменов в четырёх возрастных категориях: взрослые, юниоры, юноши, дети. Команду готовили старший тренер сборной Игорь Марковец и личные тренеры: А. Ворошнина, С. Фомицкая, К. Мариева, А. Федорова, Д. Мурзин.



Спортсмены республики завоевали 54 медали международного турнира: 21 золотую, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей



Чемпионами и победителями «Московских звёзд ушу» стали Шатаева Анна, Арамхиева Альбина, Леонова Анна, Вахрамеев Марк, Жигжитов Амгалан, Чагдурова Аэлита, Фёдоров Андрей, Васильев Никита, Ижевская Елена, Попова Валерия, Жамсуев Максар, Хастаева Диана, Шагаева Дара. В призёры турнира выбились Зубкова Яна, Брянская Елизавета, Шаргаева Ринсо, Бубеева Дара, Раднаева Арина, Шитиков Александр, Мархакшинова Полина, Коробенко Олеся, Гаученов Ренат, Апрелкова Анна.



Чемпионат и первенство России принёс спортсменам из Бурятии 30 призовых мест: 7 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей.



Дважды чемпионкой России стала Шатаева Анна. Звание победителей первенства получили Леонова Анна, Чагдурова Аэлита, Вахрамеев Марк, Попова Валерия, Брянская Елизавета. Также призовые места заняли Арамхиева Альбина, Фёдоров Андрей, Жигжитов Амгалан, Васильев Никита, Шайдурова Дарья, Шаргаева Ринсо, Шагаева Дара, Раднаева Арина, Хастаева Диана, Бертунов Виктор.



По итогам первенства России команда Дальневосточного федерального округа заняла 2 место, а сборная Бурятии стала четвёртой среди 41 субъекта страны. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

