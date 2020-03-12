В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски

Он убедил женщину отдать собаку в рассрочку, однако платежей от него так и не поступило
10 марта в Октябрьский отдел полиции в Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней жительницы Тарбагатайского района. Женщина выставила объявление о продаже щенка породы «сибирская хаски» на одном из популярных сайтов.
Через некоторое время ей позвонил мужчина и убедил забрать щенка в рассрочку на несколько дней. В течение нескольких дней подозреваемый на звонки не отвечал, в сообщениях писал, что не может заплатить.
Хозяйка щенка поняв, что мужчина не собирается рассчитываться за собаку, обратилась в полицию.
Сотрудниками ППС задержан не работающий 32-летний горожанин.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе дознания мужчина возместил причинённый ущерб сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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Он убедил женщину отдать собаку в рассрочку, однако платежей от него так и не поступило
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