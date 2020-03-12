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В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски

В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски
Общество,  Фото:pixabay.com
Он убедил женщину отдать собаку в рассрочку, однако платежей от него так и не поступило 

10 марта в Октябрьский отдел полиции в Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней жительницы Тарбагатайского района. Женщина выставила объявление о продаже щенка породы «сибирская хаски» на одном из популярных сайтов.

Через некоторое время ей позвонил мужчина и убедил забрать щенка в рассрочку на несколько дней. В течение нескольких дней подозреваемый на звонки не отвечал, в сообщениях писал, что не может заплатить.

Хозяйка щенка поняв, что мужчина не собирается рассчитываться за собаку, обратилась в полицию.

Сотрудниками ППС задержан не работающий 32-летний горожанин. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе дознания мужчина возместил причинённый ущерб сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

мошенничество
 
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