В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски



10 марта в Октябрьский отдел полиции в Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней жительницы Тарбагатайского района. Женщина выставила объявление о продаже щенка породы «сибирская хаски» на одном из популярных сайтов.



Через некоторое время ей позвонил мужчина и убедил забрать щенка в рассрочку на несколько дней. В течение нескольких дней подозреваемый на звонки не отвечал, в сообщениях писал, что не может заплатить.





Хозяйка щенка поняв, что мужчина не собирается рассчитываться за собаку, обратилась в полицию.



Сотрудниками ППС задержан не работающий 32-летний горожанин.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе дознания мужчина возместил причинённый ущерб сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



