Инна Степанова набрала 660 очков
Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Инна Степанова показала лучший результат в стрельбе из классического лука в квалификационном раунде на кубке Азии. Бурятская лучница набрала 660 очков. На втором месте с результатом 654 балла расположилась Светлана Гомбоева.
- Я думаю, что могла бы стрелять лучше. Соревнования продолжаются, и я готова показать отличные результаты, – цитирует Инну Степанову международная федерация стрельбы из лука. – Важно было начать летний сезон, как можно раньше. В этом году руководители нашей команды уменьшили для нас стрельбу в помещении, и я думаю, что это было правильное решение, так как нелегко перестроится с 18 до 70 метров.
На первом этапе кубка Азии принимают участие 84 спортсмена из 12 стран. Соревнования продлятся до 14 марта. Кубок Азии является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм 2020.
- Это будет моя третья Олимпиада. Я совсем не нервничаю. Я полна решимости показать отличные результаты, – заявила бурятская лучница.
В личном первенстве у мужчин Баир Цыбекдоржиев показал третий результат. Он набрал 668 очков. Эрдэм Цыдыпов стал 14-м с результатом 654 очка.
В командных соревнованиях бурятские лучники также занимают лидирующие позиции. Баир Цыбекдоржиев вошёл в состав мужской команды вместе с Галсаном Базаржаповым (Забайкальский край) и Артёмом Махненко (Москва). В состав женской команды вошли Инна Степанова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова (Свердловская область). Инна Степанова выступает также в команде-микст вместе с Галсаном Базаржаповым. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.
Бурятская лучница стала лучшей на квалификации кубка Азии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решение о переносе было принято сегодня ночью
Для Ксении Зубакиной это были первые международные соревнования
Телеведущий пригласил бурятских артистов выступить на шоу «через недельки две»
Специальные приборы будут запущены в эксплуатацию на железнодорожных вокзалах Улан-Удэ и Северобайкальска
Лучшая команда примет участие во всеармейском конкурсе на полигоне под Саратовом
Он ознакомился с условиями жизни несовершеннолетних
Вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки
Посетительница клуба рассказала о краже шубы и «бардаке» в заведении
Они воровали настоящие деньги и меняли их билеты «Банка приколов»
Большинство проголосовало за внесение изменений в Конституцию
Кристина Тимофеева сегодня стартует в спринтерской эстафете
Он убил приятеля на пустыре
За день мошенники обманули пятерых жителей Иркутской области
Проверка пройдёт завтра
Размер маткапитала на первого ребёнка составляет 466 617 рублей