Бурятская лучница стала лучшей на квалификации кубка Азии

Инна Степанова набрала 660 очков



Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Инна Степанова показала лучший результат в стрельбе из классического лука в квалификационном раунде на кубке Азии. Бурятская лучница набрала 660 очков. На втором месте с результатом 654 балла расположилась Светлана Гомбоева.



- Я думаю, что могла бы стрелять лучше. Соревнования продолжаются, и я готова показать отличные результаты, – цитирует Инну Степанову международная федерация стрельбы из лука. – Важно было начать летний сезон, как можно раньше. В этом году руководители нашей команды уменьшили для нас стрельбу в помещении, и я думаю, что это было правильное решение, так как нелегко перестроится с 18 до 70 метров.



На первом этапе кубка Азии принимают участие 84 спортсмена из 12 стран. Соревнования продлятся до 14 марта. Кубок Азии является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм 2020.



- Это будет моя третья Олимпиада. Я совсем не нервничаю. Я полна решимости показать отличные результаты, – заявила бурятская лучница.



В личном первенстве у мужчин Баир Цыбекдоржиев показал третий результат. Он набрал 668 очков. Эрдэм Цыдыпов стал 14-м с результатом 654 очка.



В командных соревнованиях бурятские лучники также занимают лидирующие позиции. Баир Цыбекдоржиев вошёл в состав мужской команды вместе с Галсаном Базаржаповым (Забайкальский край) и Артёмом Махненко (Москва). В состав женской команды вошли Инна Степанова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова (Свердловская область). Инна Степанова выступает также в команде-микст вместе с Галсаном Базаржаповым. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.

