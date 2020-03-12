Чита примет межрегиональный фестиваль экранного творчества

Церемония открытия состоится 25 марта



С 25 по 26 марта в музейно-выставочном центре города Читы пройдёт Забайкальский фестиваль детского, юношеского, студенческого, семейного и любительского экранного творчества «Мы САМИ!». Название фестиваля выбрано не случайно и расшифровывается как «мы сами Снимаем, Анимируем, Монтируем, Информируем».



Приобщающий семьи и молодёжь к активному участию в создании короткометражных художественных фильмов, телесюжетов и анимаций, фестиваль привлекает внимание общественности к проблемам современного социума. Работы начинающих мастеров экранного творчества, раскрывающие и пропагандирующие общечеловеческие ценности, не теряют своей актуальности во все времена. Зародившись в конце 60-х годов, в качестве первого конкурсного показа экранного творчества среди молодёжи, мероприятие вскоре прижилось на забайкальской земле. В 2019 году фестиваль «Мы САМИ!» отметил свой 30-летний юбилей. На конкурс поступают десятки работ из районов Забайкальского края, а также Иркутской и Новосибирской областей.



Церемония открытия фестиваля, просмотр конкурсных работ традиционно пройдут в музейно-выставочном центре краевой столицы 25 марта. Членам жюри, гостям и участникам продемонстрируют фильмы юных и взрослых конкурсантов. 26 марта участников ждут мастер-классы, творческие встречи, а также экскурсия на ГТРК-Чита и посещение кинотеатра. Затем пройдёт традиционное подведение итогов фестиваля, а награждение победителей состоится в дни проведения Забайкальского международного кинофестиваля в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

