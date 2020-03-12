В Бурятии снайперы отработают специальные задачи ночью

Занятия пройдут на полигоне Бурдуны



В рамках занятий интенсивного периода боевой подготовки военнослужащие отдельного подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в течение недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне Бурдуны.



В ходе занятий снайперы усовершенствуют профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе снайперских групп и пар, что является основой построения действий в войсковом тактическом звене управления. В целях развития внимательности и реакции для военных-снайперов старшими командирами периодически будет создаваться новая тактическая обстановка с множеством вводных задач.



На практике военнослужащие проведут разведку местности, сформируют умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командирами по ходу занятий будут оценены навыки подчинённых по личной и коллективной маскировке с применением местных материалов и дополнительно грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода.



В течение недели подразделением снайперов будет выполнено порядка двадцати упражнений учебных и контрольных стрельб с использованием уникальных прицелов ночного видения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

