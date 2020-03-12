В Чите рабочий украл электроинструменты со стройки

Начальник объекта оставил ключи от кладовки на видном месте



В Чите в полицию поступило сообщение о краже со строящегося объекта перфоратора, шуруповёрта и другого инструмента.



Владелец объекта накануне кражи оставил на видном месте ключи от помещения, в котором хранились электроинструменты, и на следующий день обнаружил их пропажу.



- В результате расследования сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен один из наёмных строителей. С помощью коллег из Сретенского района он был задержан в городе Сретенск, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Им оказался ранее судимый 22-летний житель Газ-Завода. Всё похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.





