В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого

Собиравшись домой, она прихватила ключи от автомобиля



Вечером 10 марта с заявлением об угоне иномарки в полицию Советского района обратился 49-летний житель Улан-Удэ. Ущерб составил 250 тысяч рублей.



Накануне мужчина с другом познакомились с девушками на улице и выпивали дома у хозяина автомобиля. Вечером девушки собрались домой, и одна из них прихватила ключи от машины.



Не имея права управления девушка, выезжая с парковки, повредила бампер угнанного авто. Заметив повреждение, она бросила угнанный автомобиль на улице Ранжурова и сбежала.



По горячим следам подозреваемая была задержана полицейскими. Ей оказалась 23-летняя горожанка. Девушка не работает, ранее не судима.



Автомобиль изъят и возвращён владельцу.



За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

