Собиравшись домой, она прихватила ключи от автомобиля
Вечером 10 марта с заявлением об угоне иномарки в полицию Советского района обратился 49-летний житель Улан-Удэ. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
Накануне мужчина с другом познакомились с девушками на улице и выпивали дома у хозяина автомобиля. Вечером девушки собрались домой, и одна из них прихватила ключи от машины.
Не имея права управления девушка, выезжая с парковки, повредила бампер угнанного авто. Заметив повреждение, она бросила угнанный автомобиль на улице Ранжурова и сбежала.
По горячим следам подозреваемая была задержана полицейскими. Ей оказалась 23-летняя горожанка. Девушка не работает, ранее не судима.
Автомобиль изъят и возвращён владельцу.
За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого
Общество, Фото:
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