Мужчина должен был находиться под административным надзором
Вечером, 11 марта, на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе Улан-Удэ правоохранители заметили на двух подозрительных мужчин, которые выходили из ломбарда. Во время проверки документов и установления личности выяснилось, что один из проверяемых находится в федеральном розыске.
Мужчина освободился из мест лишения свободы и должен был находиться под административным надзором: состоять на учёте в отделе полиции и соблюдать определённые ограничения. Но мужчина проигнорировал требования и скрылся от суда.
Задержанного, 21-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, доставили в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск
Общество, Фото:
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