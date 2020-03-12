В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск

Мужчина должен был находиться под административным надзором



Вечером, 11 марта, на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе Улан-Удэ правоохранители заметили на двух подозрительных мужчин, которые выходили из ломбарда. Во время проверки документов и установления личности выяснилось, что один из проверяемых находится в федеральном розыске.



Мужчина освободился из мест лишения свободы и должен был находиться под административным надзором: состоять на учёте в отделе полиции и соблюдать определённые ограничения. Но мужчина проигнорировал требования и скрылся от суда.



Задержанного, 21-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, доставили в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.





