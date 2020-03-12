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Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права

Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права
Общество,  Фото:pixabay.com
Для получения прав он предъявил липовую медицинскую справку

3 марта вступил в законную силу приговор Баунтовского районного суда от 21 февраля, вынесенный по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя республики. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения.

Установлено, что водительского удостоверения до 2018 года он не имел, поскольку состоит на учёте у психиатра. Однако отсутствие прав подсудимого особо не смущало, и он постоянно управлял различными автомобилями, мотоциклами и мопедами, в том числе в нетрезвом состоянии.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина совершил 12 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

В сентябре 2017 года житель Бурятии решил всё-таки попробовать получить водительское удостоверение и сдал документы в автошколу. Однако не прошёл медкомиссию, так как состоял на учёте у психиатра.

Но желание получить права оказалось сильнее, и он поехал в Улан-Удэ, где познакомился с мужчиной, предложившим ему за 5000 рублей купить эту справку.

В феврале 2018 года, предъявив поддельную медицинскую справку, мужчина получил водительское удостоверение категории «В, В1».

В марте 2019 года его вновь привлекли к административной ответственности. Назначили ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Невзирая на запреты, осенью 2019 года житель Бурятии, будучи пьяным, решил покататься на мопеде, однако был остановлен инспектором ДПС. По указанному факту возбуждено уголовное дело.

Приговором Баунтовского районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, с осуждённого в доход государства взыскано 16 200 рублей в возмещение судебных издержек, состоящих из сумм, выплаченных адвокату за оказание ему юридической помощи.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.  

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