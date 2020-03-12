В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере

Суд приговор его к шести месяцам ограничения свободы, сообщает Советский районный суд.







В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили водителя, не пристегнувшегося ремнём безопасности. При проверке документов дорожные полицейские выяснили, что водительское удостоверение поддельное.Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы водительское удостоверение изготовлено не производством Гознак, распечатано на цветном принтере.Мужчина рассказал, что купил водительские права в Интернете за 20 тысяч рублей. Он переслал неизвестному все необходимые для изготовления документы, и по почте получил поддельное водительское удостоверение. Он пользовался им в течении года.Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину, раскаялся.Суд признал его виновным в совершении преступления. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, ими стали активное способствование расследованию дела, явку с повинной, болезненное состояние здоровья подсудимого, оказание физической и материальной помощи матери и несовершеннолетнему младшему брату, положительные характеристики, намерение в дальнейшем вести законопослушный образ жизни.