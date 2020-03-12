Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
17 марта в Бурятском театре оперы и балета пройдёт показ оперы Жоржа Бизе «Кармен» (16+) с участием специального гостя: солиста одного из ведущих театров России —Пермского театра оперы и балета — Энхбата Тувшинжаргал.
До своего переезда в Пермь певец был солистом Академии молодых певцов Марииинского театра, а с 2017 по 2019 год работал в оперной труппе Мариинского театра. На стадии отбора в пермский театр его кандидатура была одобрена директором оперной труппы, оперной певицей и вокальным коучем Медеей Ясониди и всемирно известным дирижёром Теодором Курентзисом, возглавлявшим пермский театр до недавнего времени.
- В постановке оперы Жоржа Бизе, осуществлённой Юрием Лаптевым для Бурятского театра оперы и балета в 2016 году, Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо, - сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Заглавную партию Кармен исполнит заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, партию Дона Хозе — лауреат международных конкурсов Дагвадорж Даваасурэн, партию Микаэлы — Самбуу Батчимэг. В спектакле также примут участие заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев, Доржо Шагдуров, Данзан Бальжинимаев, солисты оперы Галсан Ванданов, Чингис Иванов, Дарима Бортоева, Дина Санданова. Дирижировать оркестром будет Виталий Шевелев.
Справка:
Энхбат Тувшинжаргал родился в Монголии, в 2017 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру. Является лауреатом более десяти международных конкурсов.
В его репертуаре — такие баритоновые партии, как Алеко («Алеко» Рахманинова), Онегин («Евгений Онегин» Чайковского), Грязной («Царская невеста» Римского-Корсакова), Эскамильо («Кармен» Бизе), Шонар («Богема» Пуччини).
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
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Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
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