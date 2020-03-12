«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Россия испокон веков является многорелигиозной страной, и для её жителей важна духовная защита, поэтому слова президента Владимира Путина о том, что обновлённая Конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, очень важны, заявил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве лама Баир Цымпилов.
Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, «чтобы обновлённая конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».
- Испокон веков у нас многонациональная и многорелигиозная страна. Поэтому духовная защита для наших верующих всегда важна, - сказал лама Цымпилов.
Таким образом вопрос о консолидирующей роли конституции, по его словам, очень важен для будущих поколений. Также, по его словам, важна и предложенная поправка в Основной закон страны с упоминанием бога.
- Ведь когда человек верит, то намного легче жить, опираясь на правильное мировоззрение и ценности - почитание своих родителей и учителей, любовь к своей родине и понимание того, что она одна и даётся раз в жизни, - заключил представитель российской общины буддистов.
Как сообщал «Байкал-Daily», общенародное голосование за Конституцию состоится 22 апреля. Этот будний день – среда - станет оплачиваемым выходным.
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина успел попользоваться водительским удостоверением год
Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Он несколько раз ударил кота в присутствии детей
С подростками провели профилактические беседы
За его кандидатуру проголосовали 106 делегатов, против – 4
К мобильному была подключена услуга «Мобильный банк»
Реализация проектов уже началась в 4-х районах республики
Украденное потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей
Участники зарплатного проекта Банка и работники бюджетных организаций смогут оформить льготную ипотеку на ещё более выгодных условиях
За это он может отправиться за решётку на 2 года
О любимых ролях и личной жизни, о внутренней свободе и жертвах ради искусства, о Хемингуэе и «своём» режиссёре народный артист Бурятии рассказал в эксклюзивном интервью
Время реагирования пожарных сократилось в три раза
Авария случилась вчера вечером
Возбуждено 87 уголовных дел