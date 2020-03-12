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Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции

Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов

Россия испокон веков является многорелигиозной страной, и для её жителей важна духовная защита, поэтому слова президента Владимира Путина о том, что обновлённая Конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, очень важны, заявил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве лама Баир Цымпилов.

Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, «чтобы обновлённая конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».

- Испокон веков у нас многонациональная и многорелигиозная страна. Поэтому духовная защита для наших верующих всегда важна, - сказал лама Цымпилов.

Таким образом вопрос о консолидирующей роли конституции, по его словам, очень важен для будущих поколений. Также, по его словам, важна и предложенная поправка в Основной закон страны с упоминанием бога.

- Ведь когда человек верит, то намного легче жить, опираясь на правильное мировоззрение и ценности - почитание своих родителей и учителей, любовь к своей родине и понимание того, что она одна и даётся раз в жизни, - заключил представитель российской общины буддистов.

Как сообщал «Байкал-Daily», общенародное голосование за Конституцию состоится 22 апреля. Этот будний день – среда - станет оплачиваемым выходным.

конституция
 
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