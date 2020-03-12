Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного



В Забайкалье прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Балей. Он обвинялся в жестоком обращении с животным.





В ноябре 2019 года у себя дома мужчина в присутствии детей схватил за хвост кота, несколько раз ударив его о дверную колоду. От травм животное скончалось. Убедившись в том, что кот не подаёт признаков жизни, мужчина выбросил его на улицу.



На суде мужчина отказался давать показания, пояснив, что раскаивается, вину в совершении указанного преступления признал полностью.



Суд признал его виновным, назначив наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

