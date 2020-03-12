Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного

Он несколько раз ударил кота в присутствии детей
В Забайкалье прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Балей. Он обвинялся в жестоком обращении с животным.
В ноябре 2019 года у себя дома мужчина в присутствии детей схватил за хвост кота, несколько раз ударив его о дверную колоду. От травм животное скончалось. Убедившись в том, что кот не подаёт признаков жизни, мужчина выбросил его на улицу.
На суде мужчина отказался давать показания, пояснив, что раскаивается, вину в совершении указанного преступления признал полностью.
Суд признал его виновным, назначив наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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