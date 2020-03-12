В Бурятии юных осуждённых проверили по месту жительства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С подростками провели профилактические беседы



Сотрудники филиала по Советскому району уголовно-исполнительной инспекции провели совместные проверки по месту жительства несовершеннолетних осуждённых.



В рейде участвовали представители подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району, общественной организации – РОО «Национальная родительская ассоциация» в Бурятии.



С осуждёнными и их родителями проведены беседы о законопослушном поведении несовершеннолетних, необходимости продолжения их обучения, приобретении профессии, о проблемах в воспитании и контроля за ними, разъяснены вопросы по оказанию социальной, психологической и иной помощи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

