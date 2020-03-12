С подростками провели профилактические беседы
Сотрудники филиала по Советскому району уголовно-исполнительной инспекции провели совместные проверки по месту жительства несовершеннолетних осуждённых.
В рейде участвовали представители подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району, общественной организации – РОО «Национальная родительская ассоциация» в Бурятии.
С осуждёнными и их родителями проведены беседы о законопослушном поведении несовершеннолетних, необходимости продолжения их обучения, приобретении профессии, о проблемах в воспитании и контроля за ними, разъяснены вопросы по оказанию социальной, психологической и иной помощи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии юных осуждённых проверили по месту жительства
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина успел попользоваться водительским удостоверением год
Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Он несколько раз ударил кота в присутствии детей
С подростками провели профилактические беседы
За его кандидатуру проголосовали 106 делегатов, против – 4
К мобильному была подключена услуга «Мобильный банк»
Реализация проектов уже началась в 4-х районах республики
Украденное потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей
Участники зарплатного проекта Банка и работники бюджетных организаций смогут оформить льготную ипотеку на ещё более выгодных условиях
За это он может отправиться за решётку на 2 года
О любимых ролях и личной жизни, о внутренней свободе и жертвах ради искусства, о Хемингуэе и «своём» режиссёре народный артист Бурятии рассказал в эксклюзивном интервью
Время реагирования пожарных сократилось в три раза
Авария случилась вчера вечером
Возбуждено 87 уголовных дел