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Забайкалец перевёл себе чужие деньги с найденного телефона

Забайкалец перевёл себе чужие деньги с найденного телефона
Общество,  Фото:pixabay.com
К мобильному была подключена услуга «Мобильный банк»

В полицию Оловяннинского района Забайкальского края обратился житель посёлка Ясногорск. Он рассказал о пропаже с карты почти четырёх тысяч рублей. Накануне мужчина потерял свой телефон, с подключённой услугой «Мобильный банк».

Сотрудники полиции установили владельца банковского счёта, на имя которого были переведены деньги с карты потерпевшего. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. По месту его жительства обнаружен сотовый телефон потерпевшего.

Задержанный нашёл на улице сотовый телефон и, обнаружив, на балансе карты деньги, перевёл их на свой счёт.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


Забайкальский край кража
 
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