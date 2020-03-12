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Фермеры работают на увеличением создают аборигенного бурятского скота

Фермеры работают на увеличением создают аборигенного бурятского скота
Общество,  Фото:минсельхоз РБ
Реализация проектов уже началась в 4-х районах республики

10 марта в рамках рабочей поездки сотрудники минсельхозпрода Бурятии и известный селекционер республики, инициатором завоза аборигенного бурятского скота (АБКРС) из Монголии, Булатом Лхасарановым посетили Кяхтинский район.

- Министр поставил перед нами задачу совместно с Булатом Лхасарановым провести работу по созданию генофондного хозяйства для увеличения поголовья аборигенного бурятского скота в регионе. Мы будем закреплять быков производителей по фермерским хозяйствам. Такая работа уже началась в Кяхтинском, Мухоршибирском, Джидинском, Еравнинском районах, - рассказал руководитель ГКУ «Племенная служба РБ», Баяр Минжуров.

Он подчеркнул, что сегодня созданы необходимые условия: племенная служба оснащена лабораторией имунно-генетической экспертизы, что в дальнейшем пригодится в работе по восстановлению генофонда. Также ведомство располагает автопарком и ГСМ для выездов в хозяйства, в том числе передвижной лабораторией репродукции сельскохозяйственных животных.

Перед наукой стоит задача восстановить генофонд аборигенного бурятского скота и на этой основе создать новую отечественную, мясную породу скота.

- Ценность АБКРС заключается в генофонде. Этот скот «учился» жить в суровых условиях Сибири на протяжении многих тысячелетий. Эта особенность стойко передаётся из поколения в поколение. Наша задача сегодня продолжить работу с АБКРС. В Бурятии сейчас около 200 голов этого скота. Мы должны довести до 1000 голов коров, - отметил Булат Лхасаранов.

Он также добавил, что положительно оценивает инициативу учёных БГСХА по созданию новой породы на основе АБКРС, назвав этот проект «программой максимум».

Кроме этого, на февральском совещании с правительством в рамках форсайт-сессии учёные Бурятской сельскохозяйственной академии предложили на основе генофонда АБКРС создать новую отечественную мясную породу крупного рогатого скота. По словам учёных, коровы создаваемой породы, в самых экстремальных условиях, будут характеризоваться хорошей воспроизводительной способностью, после отёла быстро приходить в охоту и оплодотворяться, отёл - лёгкий, падеж телят - минимальный.

По данным Бурятстата, в республике на 1 января 2020 во всех категориях хозяйств насчитывается 139 334 коровы, в СХО – 19 230 коров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.


фермеры сельское хозяйство
 
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