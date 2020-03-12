Фермеры работают на увеличением создают аборигенного бурятского скота

- Ценность АБКРС заключается в генофонде. Этот скот «учился» жить в суровых условиях Сибири на протяжении многих тысячелетий. Эта особенность стойко передаётся из поколения в поколение. Наша задача сегодня продолжить работу с АБКРС. В Бурятии сейчас около 200 голов этого скота. Мы должны довести до 1000 голов коров, - отметил Булат Лхасаранов.





10 марта в рамках рабочей поездки сотрудники минсельхозпрода Бурятии и известный селекционер республики, инициатором завоза аборигенного бурятского скота (АБКРС) из Монголии, Булатом Лхасарановым посетили Кяхтинский район.- Министр поставил перед нами задачу совместно с Булатом Лхасарановым провести работу по созданию генофондного хозяйства для увеличения поголовья аборигенного бурятского скота в регионе. Мы будем закреплять быков производителей по фермерским хозяйствам. Такая работа уже началась в Кяхтинском, Мухоршибирском, Джидинском, Еравнинском районах, - рассказал руководитель ГКУ «Племенная служба РБ», Баяр Минжуров.Он подчеркнул, что сегодня созданы необходимые условия: племенная служба оснащена лабораторией имунно-генетической экспертизы, что в дальнейшем пригодится в работе по восстановлению генофонда. Также ведомство располагает автопарком и ГСМ для выездов в хозяйства, в том числе передвижной лабораторией репродукции сельскохозяйственных животных.Перед наукой стоит задача восстановить генофонд аборигенного бурятского скота и на этой основе создать новую отечественную, мясную породу скота.Он также добавил, что положительно оценивает инициативу учёных БГСХА по созданию новой породы на основе АБКРС, назвав этот проект «программой максимум».Кроме этого, на февральском совещании с правительством в рамках форсайт-сессии учёные Бурятской сельскохозяйственной академии предложили на основе генофонда АБКРС создать новую отечественную мясную породу крупного рогатого скота. По словам учёных, коровы создаваемой породы, в самых экстремальных условиях, будут характеризоваться хорошей воспроизводительной способностью, после отёла быстро приходить в охоту и оплодотворяться, отёл - лёгкий, падеж телят - минимальный.По данным Бурятстата, в республике на 1 января 2020 во всех категориях хозяйств насчитывается 139 334 коровы, в СХО – 19 230 коров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.