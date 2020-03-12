Забайкалец ограбил женщину, пока она спала

Украденное потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей



В городе Борзе Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что в её квартиру проник неизвестный и украл две норковые шубы, ювелирные изделия, два сотовых телефона, а также банковские карты.



Полицейские установили, что ночью потерпевшая проснулась от шума и увидела незнакомого мужчину, который выпрыгнул из окна её квартиры, расположенной на первом этаже. Украденное имущество женщина оценила в 200 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Борзи. В результате взаимодействия подразделений полиции злоумышленник задержан в столице края, куда он уехал сразу же после совершения преступления.



Установлено, что в жилище потерпевшей подозреваемый проник, отжав оконную решётку ломом.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания. Принимаются меры к установлению местонахождения похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

