Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

Участники зарплатного проекта Банка и работники бюджетных организаций смогут оформить льготную ипотеку на ещё более выгодных условиях
Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает выдачу льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа и улучшает условия предоставления кредита. Ранее в АТБ можно было получить ипотеку по ставке от 1,75%, если заёмщик являлся работником бюджетной сферы или участником зарплатного проекта банка. В начале марта было принято решение снизить для данной категории заёмщиков ставку до 1,6% годовых, что значительно уменьшит финансовую нагрузку при выплате ипотеки.
- Безусловно, и 2% годовых является очень низкой ставкой для ипотечного кредитования, но мы решили сделать её ещё ниже сразу для двух категорий граждан. Первая – наши клиенты, получающие заработную плату на карту АТБ, вторая – работники бюджетных организаций. Это позволит сделать приобретение жилья семьями с детьми ещё доступнее. При этом остальные условия остались прежние - срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, -рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.
Всего с начала года банк выдал 140 кредитов на общую сумму более 500 млн рублей. Наиболее активными стали жители из Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Забайкальского края и Сахалинской области.
Напомним, «дальневосточная ипотека» - программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа - заработала в начале декабря прошлого года. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года - и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объёмов строящегося жилья. В рамках льготной программы АТБ готов выдать ипотечных кредитов на общую сумму более чем 52 млрд рублей.
Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.
Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке
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