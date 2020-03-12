Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»

«Человека нельзя победить…»



Многие зрители, которые смотрели спектакль «Старик и море» в Бурятском драматическом театре, воспринимают кубинского старика Сантьяго и артиста Басту Цыденова как одно целое. Настолько гармоничен актёр в этой роли. Из спектакля большой формы «Старик и море» в 2015 году превратился в моно-притчу. На сцене один актёр, который с помощью предметов-символов и звуков морин-хуура рассказывает о том, что «человека нельзя победить».



- Начальный вариант мне не нравился. Мне не хватало свободы. Для меня важно быть свободным в своей роли. Когда театральный критик Анна Степанова посмотрела, сказала: «Может, моно сделаешь?» Я Олегу (режиссёр Олег Юмов – прим. ред.) сказал, сделали с ним, и действительно… Я получил свободу. Два- три года играю. Столько с каждым спектаклем открывается. В этом, наверное, кайф творчества,- делится своими мыслями Баста Цыденов.



Артист признаётся, что «Старик и море» - один из его любимых спектаклей, а Эрнест Хемингуэй – один из любимых авторов:



- Высокое слово, глубокое слово, глубокая мысль, глубокая боль, глубокая осмысленность этой жизни, трагедии, радости человека. Это, с одной стороны, очень простая боль простого человека, простого рыбака: просто жить, выживать, не умереть с голоду, помнить о добре, помнить о любви, прощать. Это самые простые, человеческие чувства мысли, эмоции. Поэтому нравится Хемингуэй. Он сам по себе писатель очень простой. Очень простой слог у него. Он пишет очень просто, жёстко, не жалеет ни себя, ни нас. Он уходит в глубину, в свою глубину. Он человек, который очень много пережил, очень много действовал в своей жизни. Уходил в самые горячие точки, воевал, в любовь уходил, в женщин. Он не делал чуть-чуть, поэтому он пишет также.



- Вы можете сказать, что Вы такой?



- Я далеко не такой. Очень много эгоизма у меня, я человек увлекающийся, увлекаюсь театром. Театр – широкое понятие… Это литература, жизнь, искусство, образы, художники в широком смысле, борьба, поражения, женщины. Для любого художника женщины очень много значат.



Высокая поэзия любви



- А в Вашей жизни женщины какую роль играют? Вы любили?



- Много раз увлекался, много раз влюблялся, но, оглядываясь назад… Это были поражения и открытия, познаешь не только женщин, познаешь себя, свою подноготную, свои добрые, нежные, тонкие чувства. Идёт развитие. Любовь – это всегда творчество. Чем глубже уходишь в любовь, тем больше трагедии, боли. Это высокая поэзия, высокое искусство, высокая драматургия, это всегда красота и трагедия. Когда отдельно идет, это очень скучно. Это такая красотулька, и все. Или очень примитивная боль.



Баста Цыденов, любимец женщин, не раз и сам любил. Официально он был женат три раза, у него трое детей и одна внучка. Однако, главная любовь его жизни – это театр.



- Моя жертва ради искусства – это семья. Я, прежде всего, ставил театр, свою работу. А семью всегда на второй, на третий план. Жалость всегда есть, сожаление. Мог бы сохранить семью, постараться, но не смог. Тогда казалось, что что-то важнее. Что ради меня, ради моей работы, искусства, женщина должна пожертвовать личными амбициями. Но не встретилась такая женщина. Я, наоборот, жалею их. Хотя, не знаю, может, наоборот, хорошо, что встретились. Что у нас есть дети общие. Я их люблю, помогаю, чем могу. Общаюсь. Дети хорошо ко мне относятся, прекрасные отношения.



Поиски себя



В творческом багаже Басты Цыденова более 80 ролей. В каждой он не перестаёт познавать себя, делится актёр. Первая большая роль у него была в 25. Он играл жениха в спектакле «Свадьба» в Бурятском драматическом театре. В непростые для всей страны 90-е годы Баста Гуруевич признается, что переживал личный кризис. И он принял решение уехать из Бурятии.



- Я чувствовал себя опустошённым, не знал, что делать, стало грустно, тоскливо, скучно. Это связано со мной, не с театром. Личная жизнь кубарем. И однажды просто решил уйти. 12 лет я не был в театре. Бродил по Москве, по Европе, - говорит он.



Баста Цыденов участвовал в проекте «Белый Олень» немецкого режиссёра Бетина Воеводе, в семинарах великого японского режиссёра-экспериментатора Тадаши Сузуки. С особой теплотой Баста Гуруевич вспоминает общие проекты с учениками Анатолия Васильева – Климом (Владимир Клименко, театральный режиссёр, драматург, сценарист – прим. ред.) и Борисом Юханановым (художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» - прим. ред.):



- Борис предложил мне в «Фаусте» исполнить роль шамана. 8 часов шёл спектакль, я выходил 15-16 раз, делал ритуалы. Он полную свободу мне дал. Я придумывал ритуалы, которые помню из Бурятии. Он специально для меня придумывал целые диалоги. Я был рядом с Фаустом, я с ним спорил, поддерживал иногда. Мы выступали в РАМТе (Российский академический Молодёжный театр - прим. ред.) два раза, в театре Станиславского 3-4 раза. Он врал там всем вокруг, что я настоящий шаман из Бурятии. Все на меня смотрели с опаской. Я же не знал, что он там ходит, врёт. В «Гамлете» его играл, ещё два проекта по его сценарию было.



В столице России актёр нашёл, как говорит, своего режиссёра. Именно в московский период жизни артиста он знакомится с Олегом Юмовым, который учился в ГИТИС. Это позже, вернувшись в Бурятию, Баста Цыденов будет играть главные роли почти во всех бурятских спектаклях Юмова. Их творческий тандем основан на дружбе, рассказывает артист:



- Иметь своего режиссёра или человека, который по духу, по крови близок, интересен - это очень большая удача для актёра. Я актёр. Я пробовал, «Утиную охоту» ставил, московские критики, спикеры на Вампиловском фестивале отметили. Но больше нравится играть.















За исполнение главной роли в спектакле «Максар. Степь в крови» Баста Гуруевич был номинирован на «Золотую маску» за «Лучшую мужскую роль», удостоился диплома фестиваля «Сибирский транзит» в Барнауле в номинации «Лучшая мужская роль». А старик Сантьяго принёс артисту «монгольский Оскар» – победу в фестивале «Гэгээн Муза» в Улан-Баторе.



Сегодня Баста Цыденов работает артистом в Бурятском драматическом театре, а также открыл свою школу ораторского мастерства, где учит детей, как говорит, быть свободными. Хотя на вопрос, свободен ли он сам, отвечает:



- Я всю жизнь стремился к этому. Я не могу сказать, что я свободный человек, хотя, наверное, есть свобода. Делаю, что хочу…Что чувствую , то и делаю. В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать. В хорошем смысле. Разрушать стереотипы. Какие-то рамки, устои, разрушать то, что было когда-то сделано хорошо. По-новому почувствовать.



Пресс-служба театра





