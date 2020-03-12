В Улан-Удэ на остановке столкнулись автобус и «Тойота»

Авария случилась вчера вечером
Накануне, 11 марта, около 17 часов вечера возле остановки «Абсолют» на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль «Тойота Калдина» и автобус «Хёндай».
По словам очевидца, автобус двигался по главной дороге, водитель «Тойоты» не предоставил преимущество движения, выезжая с парковки. В результате чего произошло столкновение.
В ДТП обошлось без пострадавших, транспортные средства получили механические повреждения.
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