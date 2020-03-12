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В Бурятии коррупционеры причинили ущерб на 69 млн

В Бурятии коррупционеры причинили ущерб на 69 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено 87 уголовных дел

В 2019 году в Бурятии прокурорами пресечено 1 349 нарушений антикоррупционного закона, для их устранения внесено более 500 актов прокурорского реагирования. По результатам проверок исполнения антикоррупционного законодательства возбуждено 28 уголовных дел. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 356 государственных и муниципальных служащих, к административной – 32 лица, досрочно прекращены полномочия 6 депутатов сельских представительных органов, в связи с утратой доверия уволено 1 должностное лицо органа правоохраны, чьи расходы не соответствовали доходам.

В 2019 году изучено 17 тысяч нормативных правовых актов и их проектов. В результате прокурорского вмешательства из 695 документов исключено 1,5 тысячи коррупциогенных факторов.

На территории республики зарегистрировано 164 коррупционных преступления, из них 79 связаны с хищением бюджетных средств, 5 – с легализацией доходов, полученных от коррупционных деяний.

К уголовной ответственности привлечено 87 лиц, в том числе главы муниципалитетов, главный врач больницы, директор Фонда поддержки предпринимательства и сотрудники правоохранительных органов.
Так, по материалам прокурорской проверки расследовано уголовное дело по факту хищения 12 млн рублей генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Баунтовского района. Приговором суда виновной назначено 3 года 3 месяца колонии общего режима. Судебное решение о взыскании с должностного лица ущерба находится на принудительном исполнении.

Общий размер причинённого коррупционными преступлениями ущерба составил 69 млн рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 49 млн рублей. Прокурорами предъявлено 29 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн рублей. По вынесенным решениям суда взыскано 7 млн. рублей.

Во внесудебном порядке возмещены неправомерно полученные денежные средства в сумме 551 тысяча рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
коррупция
 
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