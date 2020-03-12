Злоумышленника задержали в Крыму
Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 59 преступлений, предусмотренных статьёй «Мошенничество» и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
В суде установлено, что в 2017 году, работая риэлтором, подсудимый в соучастии с владелицами материнских (семейных) капиталов, представил в Пенсионный фонд России фиктивные документы, на основании которых были получены денежные средства и, вопреки требованиям закона, обналичены.
В 2018 году подсудимый, используя своих друзей и знакомых, которым было известно о его риэлтерской деятельности, обманул их относительно истинных намерений для займа денежных средств. Так, обращаясь к потерпевшим, число которых по уголовному делу составило 21 человек, злоумышленник сообщал о необходимости им вложения денег средств в выгодные для перепродажи объекты недвижимости. Ангарчанин обещал, что люди получат крупную сумму после продажи недвижимости.
К некоторым потерпевшим таких обращений было несколько, при этом подсудимый сделками по недвижимости уже не занимался, дохода стабильного не имел, а после получения денежных средств от потерпевших скрылся, выехав в Республику Крым, где и был задержан, будучи объявленным в федеральный розыск.
В результате указанных действий потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 6 млн. рублей.
При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину признал в полном объёме.
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших суд удовлетворил в полном объёме, сообщает пресс-служба Ангарской прокуратуры.
Ангарчанин обманул знакомых на 6 млн рублей и сбежал
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