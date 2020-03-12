 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

11 Марта

Популярное

Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света

Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Накануне вечером произошла авария

Накануне, 11 марта в 19:00 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора ул. Кабанская, ул. Толстихина, ул. Иволгинская, пер. Грачевский, пер. Урожайный, ул. Карельская, СНТ «Сибиряк», ул. Дружбы, ул. Подстанционная, школа №44, ул. Новая.

Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 19:58 запитали потребителей по ул. Кабанская, ул. Дружбы, ул. Подстанционная. Без света люди провели почти час.

В 20:28 запитали всех потребителей, кроме СНТ «Сибиряк». В 00:49 неполадку устранили и подали электроэнергию оставшимся потребителям. Время отключения составило около шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»
Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»
Общество, 12.03.2020
О любимых ролях и личной жизни, о внутренней свободе и жертвах ради искусства, о Хемингуэе и «своём» режиссёре народный артист Бурятии рассказал в эксклюзивном интервью
В Бурятии огнеборцы стали быстрее прибывать на пожары
В Бурятии огнеборцы стали быстрее прибывать на пожары
Общество, 12.03.2020
Время реагирования пожарных сократилось в три раза
Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света
Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света
Общество, 12.03.2020
Накануне вечером произошла авария
В Забайкалье украденный мотоцикл нашли по следам
В Забайкалье украденный мотоцикл нашли по следам
Общество, 12.03.2020
Злоумышленники уехали на угнанном транспорте в соседний район
В селе Бурятии не рассчитали вред от возможного разрушения дамбы
В селе Бурятии не рассчитали вред от возможного разрушения дамбы
Общество, 12.03.2020
Через суд администрацию села обязали устранить нарушения
В Бурятии в колонии мужчины устроили для женщин концерт
В Бурятии в колонии мужчины устроили для женщин концерт
Общество, 12.03.2020
Мероприятие посвятили празднованию 8 марта
В Улан-Удэ молодым семьям вручили жилищные сертификаты. Фоторепортаж
В Улан-Удэ молодым семьям вручили жилищные сертификаты. Фоторепортаж
Общество, 12.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии вручения
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 12.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике днём местами небольшой снег
В Улан-Удэ пройдёт традиционный турнир по бурятской борьбе
В Улан-Удэ пройдёт традиционный турнир по бурятской борьбе
Общество, 11.03.2020
Чемпионов и призёров наградят денежными призами
В Иркутске восстановят памятники участникам Великой Отечественной
В Иркутске восстановят памятники участникам Великой Отечественной
Общество, 11.03.2020
16 мемориалов расположены на Русско-Амурском кладбище
Бурятия примет сибирский финал первенства России по мини-футболу
Бурятия примет сибирский финал первенства России по мини-футболу
Общество, 11.03.2020
В него попали команды из Улан-Удэ и Иркутска
На Байкале проведут фестиваль семей
На Байкале проведут фестиваль семей
Общество, 11.03.2020
Конкурсанты покажут свои способности в разных видах творчества

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^