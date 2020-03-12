Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света

Накануне вечером произошла авария
Накануне, 11 марта в 19:00 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора ул. Кабанская, ул. Толстихина, ул. Иволгинская, пер. Грачевский, пер. Урожайный, ул. Карельская, СНТ «Сибиряк», ул. Дружбы, ул. Подстанционная, школа №44, ул. Новая.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 19:58 запитали потребителей по ул. Кабанская, ул. Дружбы, ул. Подстанционная. Без света люди провели почти час.
В 20:28 запитали всех потребителей, кроме СНТ «Сибиряк». В 00:49 неполадку устранили и подали электроэнергию оставшимся потребителям. Время отключения составило около шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
О любимых ролях и личной жизни, о внутренней свободе и жертвах ради искусства, о Хемингуэе и «своём» режиссёре народный артист Бурятии рассказал в эксклюзивном интервью
Время реагирования пожарных сократилось в три раза
Авария случилась вчера вечером
Возбуждено 87 уголовных дел
Злоумышленника задержали в Крыму
Накануне вечером произошла авария
Злоумышленники уехали на угнанном транспорте в соседний район
Через суд администрацию села обязали устранить нарушения
Мероприятие посвятили празднованию 8 марта
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии вручения
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике днём местами небольшой снег
Чемпионов и призёров наградят денежными призами
16 мемориалов расположены на Русско-Амурском кладбище
В него попали команды из Улан-Удэ и Иркутска
Конкурсанты покажут свои способности в разных видах творчества