Более десятка улиц Улан-Удэ оставались без света

Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 19:58 запитали потребителей по ул. Кабанская, ул. Дружбы, ул. Подстанционная. Без света люди провели почти час.







В 20:28 запитали всех потребителей, кроме СНТ «Сибиряк». В 00:49 неполадку устранили и подали электроэнергию оставшимся потребителям. Время отключения составило около шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

Накануне, 11 марта в 19:00 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора ул. Кабанская, ул. Толстихина, ул. Иволгинская, пер. Грачевский, пер. Урожайный, ул. Карельская, СНТ «Сибиряк», ул. Дружбы, ул. Подстанционная, школа №44, ул. Новая.