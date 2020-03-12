В Улан-Удэ незаконно продали участки на Верхней Берёзовке

Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило.





Как выяснила прокурорская проверка, в мае 2017 года государственный регистратор управления Росреестра по Бурятии зарегистрировала права собственности гражданина на земельный участок, расположенный в посёлке Верхняя Березовка города Улан-Удэ. Ранее участок находился в муниципальной собственности.- В нарушение закона о государственной регистрации недвижимости регистратор не провела правовую экспертизу документов, не проверила подлинность и достоверность свидетельства на право собственности на землю, договор купли-продажи земельного участка, на основании которых был предоставлен земельный участок, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Это привело к незаконной регистрации права собственности на земельный участок. В дальнейшем он разделён на 11 земельных участков, которые перешли в собственность граждан на основании сделок купли-продажи.В суд было направлено заявление об истребовании указанных участков из чужого незаконного владения в пользу муниципального образования – городского округа «город Улан-Удэ».