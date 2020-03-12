В Забайкалье украденный мотоцикл нашли по следам

- В отношении подозреваемых возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.







В отдел полиции по Могойтуйскому району Забайкальского края МО МВД России «Агинский» поступило сообщение от жителя села Боржигантай о краже мотоцикла со двора дома. Выяснилось, что кража произошла ночью путём свободного доступа.В результате осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили следы мотоцикла, которые вели к замёрзшей реке. Пройдя по следам около трёх километров по льду реки, сотрудники обнаружили украденное транспортное средство в селе Единение Оловяннинского района.Позже злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Оловяннинского района 30 и 24 лет. Выяснилось, что подозреваемые, приехав в гости к знакомому в село Боржигантай, и, употребив спиртное, проникли в ограду дома потерпевшего, украли мотоцикл и уехали на нём домой. Мотоцикл стражи порядка изъяли в технически исправном состоянии и вернули законному владельцу.