Через суд администрацию села обязали устранить нарушения
Как выяснила Гусиноозерская межрайонная прокуратура, администрация села Убур-Дзокойское нарушала закон о безопасности гидротехнических сооружений.
Установлено, что в муниципальной собственности администрации находится гидротехническое сооружение – Енхорская дамба.
В нарушение закона администрация сельского поселения не разработала правила эксплуатации дамбы, не произвела расчёт вероятного вреда, который может быть причинён в результате аварии на сооружении. Руководитель администрации сельского поселения не прошёл аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.
В суд был направлен иск о понуждении администрации устранить нарушения закона. Судом иск был удовлетворён.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В селе Бурятии не рассчитали вред от возможного разрушения дамбы
Общество, Фото:
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