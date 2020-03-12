В селе Бурятии не рассчитали вред от возможного разрушения дамбы

Через суд администрацию села обязали устранить нарушения



Как выяснила Гусиноозерская межрайонная прокуратура, администрация села Убур-Дзокойское нарушала закон о безопасности гидротехнических сооружений.



Установлено, что в муниципальной собственности администрации находится гидротехническое сооружение – Енхорская дамба.



В нарушение закона администрация сельского поселения не разработала правила эксплуатации дамбы, не произвела расчёт вероятного вреда, который может быть причинён в результате аварии на сооружении. Руководитель администрации сельского поселения не прошёл аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.



В суд был направлен иск о понуждении администрации устранить нарушения закона. Судом иск был удовлетворён.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

