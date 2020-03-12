В Бурятии в колонии мужчины устроили для женщин концерт

Мероприятие посвятили празднованию 8 марта







Праздник весны и красоты осуждённые мужчины устроили для женщин в колонии-поселении Бурятии. Со сцены звучали стихи и песни о женской красоте. По словам организаторов, мероприятие произвело большое впечатление на осуждённых женщин.- Очень приятно и неожиданно что, даже находясь в колонии-поселении, мы получаем такие подарки и положительные эмоции, - отметили они.Накануне праздника все осуждённые имели возможность записать и отправить домой видеопоздравления к Международному женскому дню, что стало приятным сюрпризом для родственников осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Как отметил заместитель начальника КП-3 Николай Турлай, культурно-массовые мероприятия, в том числе музыкальные концерты, играют большую роль в воспитании осуждённых. Они помогают людям, оказавшимся в местах лишения свободы, отвлечься от тягостных мыслей, заряжают их энергией и оптимизмом, заставляют задуматься о будущем.