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В Бурятии в колонии мужчины устроили для женщин концерт

В Бурятии в колонии мужчины устроили для женщин концерт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие посвятили празднованию 8 марта

Праздник весны и красоты осуждённые мужчины устроили для женщин в колонии-поселении Бурятии. Со сцены звучали стихи и песни о женской красоте. По словам организаторов, мероприятие произвело большое впечатление на осуждённых женщин.

- Очень приятно и неожиданно что, даже находясь в колонии-поселении, мы получаем такие подарки и положительные эмоции, - отметили они.

Накануне праздника все осуждённые имели возможность записать и отправить домой видеопоздравления к Международному женскому дню, что стало приятным сюрпризом для родственников осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Как отметил заместитель начальника КП-3 Николай Турлай, культурно-массовые мероприятия, в том числе музыкальные концерты, играют большую роль в воспитании осуждённых. Они помогают людям, оказавшимся в местах лишения свободы, отвлечься от тягостных мыслей, заряжают их энергией и оптимизмом, заставляют задуматься о будущем.


УФСИН
 
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