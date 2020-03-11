Они прятали «закладки» с синтетическим наркотиком в парке
В Ангарске полицейские пресекли противоправную деятельность двух местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ.
По результатам проведённой оперативной работы 28-летняя ангарчанка и её 20-летний брат задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Ангарскому городскому округу при создании тайников с веществом, похожим на синтетический наркотик, в парке имени 10-летия Ангарска.
При себе у них было обнаружено 33 полимерных свёртка, содержащих зелье. Ещё 17 «закладок» они уже успели сделать.
Изъятое вещество передано для исследования в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.
- Следственной частью следственного управления УМВД по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В данный момент подозреваемые, в соответствии со статьёй 91 уголовно-процессуального кодекса РФ, помещены в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе управления МВД по Ангарскому городскому округу.
В Ангарске брат и сестра попались на «закладках»
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