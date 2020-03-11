Уголовное дело передано в суд
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Северо-Байкальского района. Он обвиняется в убийстве, сопряжённое с разбоем, разбое и умышленном уничтожение чужого имущества путём поджога.
Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемый для кражи денег, которые собирался направить брату, отбывавшему наказание в колонии, решил совершить разбойное нападение на хозяйку магазина в посёлке Новый Уоян.
Вечером 19 июля 2019 года он пришёл в магазин, когда 73-летняя предпринимательница осталась там одна. Дождавшись, когда женщина повернётся к нему спиной, злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом, приблизился и с силой нанёс ею удар по затылку своей жертвы. Потерпевшая упала и потеряла сознание.
Молодой человек запер двери помещения, после чего обыскав его, украл из сумки потерпевшей и из кассы 88 тысяч рублей. Затем он добил женщину стеклянными бутылками с прилавка, которые с силой метал в голову жертвы с близкого расстояния, и несколькими ударами ножа.
После чего злоумышленник поджёг магазин и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличён следствием и задержан.
- В настоящее время в ходе проведённого расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Житель Бурятии, убивший пенсионерку ради денег, предстанет перед судом
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