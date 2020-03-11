Врачи провели сложную операцию на позвоночник
В Детской республиканской клинической больнице успешно проведена операция по протезированию межпозвоночного диска 14-летнему мальчику, поступившему по «скорой помощи» в приёмный покой больницы из района Бурятии.
Боли в спине стали беспокоить ребёнка несколько лет назад, усиливаясь при физической нагрузке. А в феврале боли стали нестерпимыми и не проходили, стала неметь нога, появилась хромота. Подросток не мог опираться на одну ногу, малейшее движение вызывало невыносимые боли.
- При обследовании выявлены выраженная грыжа диска на уровне 4-5 поясничных позвонков, сдвиг этих позвонков, дегенеративный стеноз позвоночного канала, дискогенный пояснично-крестцовый радикулит с выраженным болевым и мышечно-тоническим синдромом, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
Детским нейрохирургом Булатом Степановым проведена операция – транспедикулярная фиксация четырёхвинтовой системой, протезирование межпозвоночного диска поясничным кейджем UniLif.
Сейчас подросток чувствует себя хорошо. С улыбкой отмечает, что почувствовал облегчение сразу после операции. Болей теперь совсем нет, может стоять прямо, с опорой на обе ноги.
- Теперь важно закрепить результаты хирургического вмешательства периодом реабилитации, - сказал хирург, - И тогда всё будет хорошо!
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
Общество, Фото:
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