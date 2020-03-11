В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей

Общество, Фото: минздрав РБ

Врачи провели сложную операцию на позвоночник



В Детской республиканской клинической больнице успешно проведена операция по протезированию межпозвоночного диска 14-летнему мальчику, поступившему по «скорой помощи» в приёмный покой больницы из района Бурятии.



Боли в спине стали беспокоить ребёнка несколько лет назад, усиливаясь при физической нагрузке. А в феврале боли стали нестерпимыми и не проходили, стала неметь нога, появилась хромота. Подросток не мог опираться на одну ногу, малейшее движение вызывало невыносимые боли.



- При обследовании выявлены выраженная грыжа диска на уровне 4-5 поясничных позвонков, сдвиг этих позвонков, дегенеративный стеноз позвоночного канала, дискогенный пояснично-крестцовый радикулит с выраженным болевым и мышечно-тоническим синдромом, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



Детским нейрохирургом Булатом Степановым проведена операция – транспедикулярная фиксация четырёхвинтовой системой, протезирование межпозвоночного диска поясничным кейджем UniLif.



Сейчас подросток чувствует себя хорошо. С улыбкой отмечает, что почувствовал облегчение сразу после операции. Болей теперь совсем нет, может стоять прямо, с опорой на обе ноги.



- Теперь важно закрепить результаты хирургического вмешательства периодом реабилитации, - сказал хирург, - И тогда всё будет хорошо!

