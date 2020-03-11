В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога

Общество, Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН



В Иркутске студенты, обучающиеся по направлению «Психология служебной деятельности» Байкальского государственного университета, посетили межрегиональный учебный центр ГУФСИН в посёлке Маркова Иркутского района.



Сотрудники учебного центра провели для будущих специалистов ознакомительное занятие. Студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога.



Старший психолог психофизиологического сопровождения Елена Ремнева и преподаватель цикла общеправовых и социальных дисциплин Светлана Михайлова раскрыли студентам возможности применения полученных в вузе знаний по психологии на службе в уголовно-исполнительной системе, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

