В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения

В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»



В рамках «Школы подготовки осужденных к жизни на свободе», в школе при

исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошла лекция, с привлечением специалистов Республиканского центра медицинской профилактики Улан-Удэ, на тему «Сохранение и укрепление здоровья».



Осуждённым рассказали, как не заболеть гриппом и какие необходимо соблюдать правила, если заражения избежать не удалось. Сотрудники центра профилактики подчеркнули, что залогом здоровья является – правильное питание, спокойное эмоциональное поведение и соблюдение гигиены.



Также в целях поддержания здоровья осужденным женщинам было рекомендовано отказаться от курения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

