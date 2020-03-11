В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»
В рамках «Школы подготовки осужденных к жизни на свободе», в школе при
исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошла лекция, с привлечением специалистов Республиканского центра медицинской профилактики Улан-Удэ, на тему «Сохранение и укрепление здоровья».
Осуждённым рассказали, как не заболеть гриппом и какие необходимо соблюдать правила, если заражения избежать не удалось. Сотрудники центра профилактики подчеркнули, что залогом здоровья является – правильное питание, спокойное эмоциональное поведение и соблюдение гигиены.
Также в целях поддержания здоровья осужденным женщинам было рекомендовано отказаться от курения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
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