 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора

В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
Общество,  Фото:РАЛХ
В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», в лесхозы Бурятии продолжает поступать лесопожарная техника.

Так, в Кудунский лесхоз и Забайкальскую базу авиационной охраны лесов поступили новые лесопожарные автоцистерны. Автоцистерна предназначена для тушения лесных пожаров и служит для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и спецоборудования.

Также, в Хандагатайский и Прибайкальский лесхозы прибыли два колёсных лесопожарных трактора «Беларус».

- С помощью такого трактора лесники расчищают лесные дороги, прокладывают минерализованные полосы, преграждая путь огненной стихии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

РАЛХ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
Общество, 11.03.2020
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
Общество, 11.03.2020
В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
Общество, 11.03.2020
В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Общество, 11.03.2020
В творческом состязании примут участие самобытные певцы со всей республики
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Общество, 11.03.2020
Победитель торгов должен отловить до конца этого года 2395 собак
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Общество, 11.03.2020
Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на этот вопрос
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Общество, 11.03.2020
Девушка воспользовалась доверчивостью мужчины
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Общество, 11.03.2020
Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты
300 жителей Бурятии стали «Волонтёрами Победы»
300 жителей Бурятии стали «Волонтёрами Победы»
Общество, 11.03.2020
Регистрация добровольцев продолжается
«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии
«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии
Общество, 11.03.2020
«Журавушка» успешно внедряет новые технологии работы с детьми с тяжёлыми нарушениями развития
В Чите приостановили деятельность завода
В Чите приостановили деятельность завода
Общество, 11.03.2020
На производстве выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок
Житель Бурятии украл у старушки телефон и ноутбук
Житель Бурятии украл у старушки телефон и ноутбук
Общество, 11.03.2020
Кража произошла во время нахождения бабушки в больнице
В Улан-Удэ открылась выставка 11-летней художницы
В Улан-Удэ открылась выставка 11-летней художницы
Общество, 11.03.2020
Девочка представила гостям выставки более 40 работ
В Бурятии вводятся ограничения для автомобилей на региональных дорогах
В Бурятии вводятся ограничения для автомобилей на региональных дорогах
Общество, 11.03.2020
Меры предпринимаются в связи с сезонными изменениями климата

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^