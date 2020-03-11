В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора

В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», в лесхозы Бурятии продолжает поступать лесопожарная техника.
Так, в Кудунский лесхоз и Забайкальскую базу авиационной охраны лесов поступили новые лесопожарные автоцистерны. Автоцистерна предназначена для тушения лесных пожаров и служит для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и спецоборудования.
Также, в Хандагатайский и Прибайкальский лесхозы прибыли два колёсных лесопожарных трактора «Беларус».
- С помощью такого трактора лесники расчищают лесные дороги, прокладывают минерализованные полосы, преграждая путь огненной стихии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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