В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора

- С помощью такого трактора лесники расчищают лесные дороги, прокладывают минерализованные полосы, преграждая путь огненной стихии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.







В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», в лесхозы Бурятии продолжает поступать лесопожарная техника.Так, в Кудунский лесхоз и Забайкальскую базу авиационной охраны лесов поступили новые лесопожарные автоцистерны. Автоцистерна предназначена для тушения лесных пожаров и служит для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и спецоборудования.Также, в Хандагатайский и Прибайкальский лесхозы прибыли два колёсных лесопожарных трактора «Беларус».