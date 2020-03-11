В творческом состязании примут участие самобытные певцы со всей республики
Конкурс исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай» («Золотой соловей») перенесли с середины марта на 13 апреля. Концерт состоится в колледже искусств имени Петра Чайковского. Традиционно в конкурсе участвуют около сотни самобытных исполнителей со всей Бурятии. Конкурс проходит один раз в два года.
Каждый исполнитель представит на конкурсе две разнохарактерных народных песни, причём одна из них исполняется a’capella, а вторая с сопровождением народного инструмента или ансамбля народных инструментов.
Обязательные условия для всех конкурсантов: соответствие традициям локальной певческой культуры, не допускается использование фонограмм, не допускаются исполнители с профессиональным музыкальным образованием по специальности «Вокал», сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества Бурятии.
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
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