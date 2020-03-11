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Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?

Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Общество,  Фото:pixabay.com
Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на этот вопрос

В связи с запросами работодателей - операторов персональных данных – о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций, Роскомнадзор разъясняет.
Температура тела – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с законом о персональных данных, допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

В соответствии с Трудовым кодексом, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.

Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей.

Роскомнадзор
 
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