Девушка воспользовалась доверчивостью мужчины
Днём 10 марта в дежурную часть Селенгинского района Бурятии обратился 63-летний житель города Гусиноозерск. Пенсионер рассказал правоохранителям, что обнаружил пропажу более 16 тысяч рублей с кредитной карты.
Выяснилось, что 23 февраля мужчина распивал спиртное у своей новой знакомой. Для того, чтобы не потерять имущество, возвращаясь домой в состоянии опьянения, он отдал кошелёк и сотовый телефон 19-летней дочери женщины на сохранение.
Девушка, увидев на телефоне мобильное приложение, перевела деньги на счёт своей подруги.
Владелец карты заметил отсутствие денег только 10 марта и сразу же обратился в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам злоумышленница была задержана. Денежные средства она потратила на личные нужды и покупку продуктов.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Общество, Фото:
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