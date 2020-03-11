Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей

Девушка воспользовалась доверчивостью мужчины



Днём 10 марта в дежурную часть Селенгинского района Бурятии обратился 63-летний житель города Гусиноозерск. Пенсионер рассказал правоохранителям, что обнаружил пропажу более 16 тысяч рублей с кредитной карты.



Выяснилось, что 23 февраля мужчина распивал спиртное у своей новой знакомой. Для того, чтобы не потерять имущество, возвращаясь домой в состоянии опьянения, он отдал кошелёк и сотовый телефон 19-летней дочери женщины на сохранение.



Девушка, увидев на телефоне мобильное приложение, перевела деньги на счёт своей подруги.



Владелец карты заметил отсутствие денег только 10 марта и сразу же обратился в полицию.



Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам злоумышленница была задержана. Денежные средства она потратила на личные нужды и покупку продуктов.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

