По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике днём местами небольшой снег
По северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер юго-западный 3-8, днём местами до 16 м/с. Температура ночью 17-22, местами 27-32, по южным районам местами 11-16, днём 1-6 мороза, местами до 3 тепла, по северным районам 8-13 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, к концу дня небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 3-8, днём 8-13 м/с. Температура ночью 17-19, днём 1-3 мороза.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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Общество, 12.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике днём местами небольшой снег
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