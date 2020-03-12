В Бурятии сохранится ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике днём местами небольшой снег



По северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер юго-западный 3-8, днём местами до 16 м/с. Температура ночью 17-22, местами 27-32, по южным районам местами 11-16, днём 1-6 мороза, местами до 3 тепла, по северным районам 8-13 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, к концу дня небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 3-8, днём 8-13 м/с. Температура ночью 17-19, днём 1-3 мороза.

