В Иркутске восстановят памятники участникам Великой Отечественной

16 мемориалов расположены на Русско-Амурском кладбище



В преддверии празднования 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне на Русско-Амурском кладбище города Иркутска будут благоустроены 16 мемориалов офицеров – участников Великой Отечественной войны. Как рассказала начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева, с начала 2020 года начата реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением правительства РФ.



- Специалистами отдела санитарного состояния комитета городского обустройства проведена инвентаризация памятников участников ВОВ, определены захоронения, которые требуют ремонта в первую очередь. Захоронения будут восстановлены в едином стиле, который утвердила специальная комиссия. В неё вошли представители службы по охране культурного наследия Иркутской области и администрации города Иркутска, – отметила Марина Прокопьева.



По закону начинать работы по благоустройству можно только с согласия родственников. В данное время администрацией Иркутска ведётся поиск родственников следующих офицеров для получения от них согласия на проведение восстановительных работ:

1. Балыбердин Александр Андреевич, 08.09.1908-10.12.1951 годы жизни, захоронен уч. 69, ряд 47, мог. 7.

2. Галушко Дмитрий Павлович, 1922-05.08.1954 годы жизни, захоронен уч. 69, ряд 45, мог. 3.

3. Исаев Георгий Яковлевич, 1899-11.05.1946 годы жизни, захоронен уч. 69, ряд 55, мог. 1.

4. Китов Иван Ильич, 1909-1952 годы жизни, захоронен уч. 69, ряд 48, мог. 7.

5. Пашенных Терентий Кондратьевич, 1912-1955 годы жизни, захоронен уч. 69.



Родственникам погибших необходимо обратиться в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска по адресу Сухэ-Батора, 11, каб. 14, тел: 520-135.



Всего на «Русско-амурском» кладбище находится 649 захоронений солдат и офицеров, участвовавших в боях Великой Отечественной войны. Работа по благоустройству их будет продолжена вплоть до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

